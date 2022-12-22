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Минобороны Тайваня сообщило о приближении к острову 39 самолетов армии Китая

Вероника Волосунова
06:31 22.12.2022
30 самолетов из которых вошли в зону ПВО острова.
Минобороны Тайваня сообщило о приближении к острову 39 самолетов армии Китая
© Фото: Walid Berrazeg Keystone Press Agency Globallookpress
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За прошедшие сутки в Тайване обнаружили приближение к острову 39 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая, говорится в ежедневной сводке тайваньского министерства обороны.

«За период с 6.00 21 декабря до 6.00 22 декабря вокруг Тайваня были зафиксированы 39 самолетов и три корабля Народно-освободительной армии Китая», - сказано в сообщении ведомства.

При этом 30 из 39 самолетов пересекли границу опознавательной зоны ПВО. Это оказались 21 истребитель J-16, беспилотник CH-4, два самолета ДРЛО KJ-500, самолет-заправщик Y-20, многоцелевой вертолет Z-9 и четыре стратегических бомбардировщиков H-6.

В ответ на приближение к острову китайской техники Тайвань развернул ракетные комплексы наземного базирования. Для наблюдения и реагирования также используются  самолеты и корабли.

Напомним, что отношения Тайваня с Китаем начали накаляться после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай расценил этот шаг как поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал проводить масштабные военные учения.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в своей статье для дебютного номера журнала «Разведчик» написал, что США не признают поражение и продолжат дальше раскачивать конфликт в Тайваньском проливе, вмешиваясь во внутриполитическую ситуацию в КНР. 

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