«После удара вытаскивали раненых»: очевидец рассказал об обстреле донецкой гостиницы

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Нацисты били целенаправленно по гостинице «Шеш-Беш» в Донецке, где жили российские военные советники вместе с экс-главой «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Иван Калегин, помощник депутата Госдумы Алексея Журавлева, вместе со своим руководителем тоже находился в здании в момент обстрела и рассказал «Звезде», как вытаскивали раненых после атаки боевиков.

«Жили в этой гостинице не первый раз, сколько раз привозили гуманитарную помощь. Выходили на передовые позиции с ребятами. Все как родные. За 8 лет первая такая ситуация, первый прилет в гостиницу, целенаправленный. После первого удара вместе с руководителем, Алексеем Александровичем Журавлевым вытаскивали наших ребят раненых. Свои ранения даже не чувствовал. Была задача спасти всех, кому повезло меньше. Сейчас находимся в больнице. Доктора профессионалы. Всем спасибо за работу. Мы поправимся, выздоровеем и прием еще сильнее. Мы победим», - рассказал Иван Калегин.

Ранее сообщалось, что во время обстрела Донецка со стороны Украины снаряды попали в здание ресторанно-гостиничного комплекса «Шеш-Беш», в котором проживали российские военные советники во главе с Дмитрием Рогозиным. В момент удара он отмечал день рождение в ресторане при гостинице.

По предварительным данным, при обстреле погибли два человека, еще шестеро ранены. Среди пострадавших и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. По одной из версий, боевики вели слежку за ним и нанесли удар через 10 минут после его приезда в «Шеш-Беш».