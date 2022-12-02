В Забайкалье на руднике обрушилась порода: один человек под завалами
На месте происшествия организованы поисково-спасательные работы с участием горноспасателей.
© Фото: Алексей Иванов ТРК "Звезда"
В Забайкалье на руднике по добыче золота произошло обрушение породы. Под завалами находится один человек.
«В одном из штреков рудника "Омчак" обрушилась горная порода. В этот момент на участке находились четыре человека, один из них оказался под завалами», - сообщили ТАСС в экстренных службах.
Ранее в Мурманской области произошел обвал породы на шахте «Каула-Котсельваара». По словам руководства, отслоился кусок породы размером полтора на полтора метра и толщиной полметра. В результате инцидента погиб один человек.