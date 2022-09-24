В стране и мире Обвал породы произошел на шахте в Мурманской области Анна Касаткина Заблокированный людей в шахте нет, заверили на предприятии. © Фото: Robert Michael, ZB, globallookpress Читайте нас на: В Мурманской области произошел обвал породы на шахте «Каула-Котсельваара». Эту информацию «Звезде» подтвердили на предприятии. «Отслоение горной массы, (блокированных людей. - Прим.ред.) никого не остается», - сообщил телеканалу заместитель руководителя рудника. По его словам, отслоился кусок породы размером полтора на полтора метра и толщиной полметра. По данным ТАСС, в результате инцидента погиб один человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика