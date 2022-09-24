Обвал породы произошел на шахте в Мурманской области
Заблокированный людей в шахте нет, заверили на предприятии.
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В Мурманской области произошел обвал породы на шахте «Каула-Котсельваара». Эту информацию «Звезде» подтвердили на предприятии.
«Отслоение горной массы, (блокированных людей. - Прим.ред.) никого не остается», - сообщил телеканалу заместитель руководителя рудника.
По его словам, отслоился кусок породы размером полтора на полтора метра и толщиной полметра.
По данным ТАСС, в результате инцидента погиб один человек.