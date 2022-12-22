Плюшевые медведи, начиненные взрывчаткой: кадры из детского нацлагеря в ЛНР

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Все было как в армии: жесткий распорядок дня, форма, казармы, штаб, учебный класс, тренажеры, столовая. Все это похоже на начальную военную подготовку. Вот только идеологическая составляющая этой работы не оставляет сомнений: кого здесь готовили на самом деле становится ясно очень быстро
Инструкторы в лагере обучали подопечных делать мины, ловушки. Здесь были найдены куклы, плюшевые медведи, футбольные мячи, начиненные взрывчаткой.
«Обратите внимание что преподаватели нацлагеря поклонялись не Богоматери а святой Джавелине. В настольной игре УПА* в качестве врагов выступают офицеры Советской армии. Здесь учили ненавидеть русских и убивать русских. В частности, закладывать взрывные устройства в детские игрушки, как вот в эту куклу. То, что от таких действий могут пострадать мирные люди, никого не волновало», - показал корреспондент Игорь Лапик.
Главными героями и примером для подражания воспитанникам выставляли Бандеру и Шухевича. Найденная здесь литература воспитывала в детях вражду ко всему русскому.
«Будет понятно, чем занимались детки здесь, к чему их готовили. Конкретно у них в учебниках написано "Убей русского". Не надо убить бандита какого-то, а именно русского, чтобы уничтожить русских как нацию», - добавил боец ВС РФ.
Во время съемки где-то совсем рядом начали ложиться вражеские снаряды. Но, несмотря на обстрел, найденные здесь вещи, фотографии и литературу вывезли в специальные хранилища. Теперь это вещественные доказательства, которые обязательно лягут в основу очередного уголовного дела в отношении киевских властей.
* Украинская повстанческая армия - вооруженное ответвление Организации украинских националистов - признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.