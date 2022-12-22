Плюшевые медведи, начиненные взрывчаткой: кадры из детского нацлагеря в ЛНР

Юным воспитанникам с детства прививалась ненависть к людям русской национальности. Конкретно в их учебниках написано «Убей русского» - не бандита какого-то, а именно русского, чтобы уничтожить русских как нацию.

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Форма Украинской повстанческой армии* идентична СС-овской форме. Такое мнение выразил один из бойцов ВС России. В советское время пионер-лагерь в поселке Щедрищево под Рубежным носил имя Юрия Гагарина. Теперь он называется «Каскад» - на Украине такие детские учреждения именуются военно-патриотическими.

На оставленных там фотографиях запечатлены юные и вооруженные до зубов воспитанники вместе с их преподавателями. В таких лагерях обучали в основном малолетних диверсантов для проведения террористических акций в российском тылу. Если говорить точнее, то в Рубежном Северодонецке и Лисичанске.

Националисты учили школьников пользоваться ножами и огнестрельным оружием. Им преподавали тактику и технику боя, объясняли, как рыть окопы и оборудовать укрытие в подвалах.