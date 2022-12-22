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Плюшевые медведи, начиненные взрывчаткой: кадры из детского нацлагеря в ЛНР

Игорь Лапик
Марина Крижановская
05:00 22.12.2022
Юным воспитанникам с детства прививалась ненависть к людям русской национальности. Конкретно в их учебниках написано «Убей русского» - не бандита какого-то, а именно русского, чтобы уничтожить русских как нацию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Форма Украинской повстанческой армии* идентична СС-овской форме. Такое мнение выразил один из бойцов ВС России. В советское время пионер-лагерь в поселке Щедрищево под Рубежным носил имя Юрия Гагарина. Теперь он называется «Каскад» - на Украине такие детские учреждения именуются военно-патриотическими.

На оставленных там фотографиях запечатлены юные и вооруженные до зубов воспитанники вместе с их преподавателями. В таких лагерях обучали в основном малолетних диверсантов для проведения террористических акций в российском тылу. Если говорить точнее, то в Рубежном Северодонецке и Лисичанске.

Националисты учили школьников пользоваться ножами и огнестрельным оружием. Им преподавали тактику и технику боя, объясняли, как рыть окопы и оборудовать укрытие в подвалах.

© ТРК "Звезда"

Все было как в армии: жесткий распорядок дня, форма, казармы, штаб, учебный класс, тренажеры, столовая. Все это похоже на начальную военную подготовку. Вот только идеологическая составляющая этой работы не оставляет сомнений: кого здесь готовили на самом деле становится ясно очень быстро

Инструкторы в лагере обучали подопечных делать мины, ловушки. Здесь были найдены куклы, плюшевые медведи, футбольные мячи, начиненные взрывчаткой. 

«Обратите внимание что преподаватели нацлагеря поклонялись не Богоматери а святой Джавелине. В настольной игре УПА* в качестве врагов выступают офицеры Советской армии. Здесь учили ненавидеть русских и убивать русских. В частности, закладывать взрывные устройства в детские игрушки, как вот в эту куклу. То, что от таких действий могут пострадать мирные люди, никого не волновало», - показал корреспондент Игорь Лапик.

Главными героями и примером для подражания воспитанникам выставляли Бандеру и Шухевича. Найденная здесь литература воспитывала в детях вражду ко всему русскому.

«Будет понятно, чем занимались детки здесь, к чему их готовили. Конкретно у них в учебниках написано "Убей русского". Не надо убить бандита какого-то, а именно русского, чтобы уничтожить русских как нацию», - добавил боец ВС РФ.

Во время съемки где-то совсем рядом начали ложиться вражеские снаряды. Но, несмотря на обстрел, найденные здесь вещи, фотографии и литературу вывезли в специальные хранилища. Теперь это вещественные доказательства, которые обязательно лягут в основу очередного уголовного дела в отношении киевских властей.

* Украинская повстанческая армия - вооруженное ответвление Организации украинских националистов - признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация. 

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