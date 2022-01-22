МИД Британии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок на Украину

Министерство иностранных дел Великобритании рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок на Украину, включая Донецкую и Луганскую области. Министерство советует воздерживаться от любых поездок, кроме необходимых. Данная информация опубликована на сайте внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства.

«Перед своей поездкой, проверьте раздел "Въездные требования" для ознакомления с текущими въездными ограничениями и требованиями на Украину. <...> Следите для получения последних обновлений и оставайтесь на связи со своим туроператором», - дополнительно сообщается на сайте британского МИД.

Сайт ведомства содержит предупреждение об «активно освещаемом в СМИ с начала ноября 2021 года усилении напряженности в отношениях между Россией и Украиной».

Тем временем, между главами внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Соединенного Королевства планируется проведение переговоров в Москве в феврале 2022 года. Лондон запросил у Москвы возможность визита в Россию главы британского МИД Лиз Трасс. Российская сторона уже дала свое согласие.