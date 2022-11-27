В круглосуточном режиме: как военные врачи оказывают помощь в зоне СВО

В госпиталь военнослужащие ЗВО эвакуируют мирных жителей, которым невозможно оказать медицинскую помощь на месте, санитарными вертолетами и автомобильным транспортом.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры работы военных врачей, добровольно прибывших в зону проведения специальной военной операции РФ на Украине и оказывающих медицинскую помощь пострадавшим.

На одном из направлений в зоне проведения спецоперации с недавнего времени работают врачи, добровольно изъявившие желание оказывать необходимую медицинскую помощь военнослужащим и мирному населению.

Специалисты различных медицинских направлений стали военнослужащими и в кратчайшие сроки приступили к работе.

Ежедневно военные врачи оказывают медицинскую помощь на территории развернутого военного госпиталя Западного военного округа.

В госпиталь военнослужащие ЗВО эвакуируют мирных жителей, которым невозможно оказать медицинскую помощь на месте, санитарными вертолетами и автомобильным транспортом.

Главной целью проводимых врачами операций является остановка кровотечения, удаления осколков и создание всех условий для заживления раны и после - эвакуация пациента. Военные медики способны сохранить жизнь, казалось бы, с безнадежными ранениями.

Операционные военного госпиталя работают в круглосуточном режиме. У них есть самое продвинутое медицинское оборудование, весь необходимый перечень лекарств. Оборудование позволяет проводить углубленный медицинский осмотр сердца, органов дыхания и органов желудочно-кишечного тракта.

Для проведения всех видов лечения военный госпиталь укомплектован высокотехнологичным оборудованием для проведения различной диагностики: рентгенографии, компьютерной томографии, ультразвуковых и лабораторных исследований и др.

Главное - доставить пациента к врачам как можно раньше, а они сделают все, чтобы сохранить жизнь человека. Местные жители благодарят российских военных медиков за оказываемую медицинскую помощь.

Ранее участвующие в специальной военной операции РФ на Украине военные медики получили государственные награды. Круглосуточно оказывающим помощь пострадавшим от обстрелов военнослужащим медикам и мирным жителям вручили медали «За спасение погибавших». На счету военных хирургов уже более тысячи часов в операционной и сотни спасенных жизней.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов