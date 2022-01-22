Минобороны ФРГ не согласилось с мнением главы ВМС Германии о Крыме

Министерство обороны ФРГ не разделяет мнения главнокомандующего ВМС, вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха по поводу территориальной принадлежности Крыма. Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что Шенбах получит возможность высказаться перед генеральным инспектором Бундесвера Эберхардом Цорном.

«Данные высказывания по своему содержанию и формулировкам ни в коем случае не соответствуют позиции министерства», - цитирует ТАСС сообщение представителя Минобороны ФРГ.

Напомним, что глава военно-морских сил Германии считает невозможным возврат Крыма в состав Украины. По мнению Кая-Ахима Шенбаха, из стран, которые хотят вступить в НАТО, Грузия соответствует необходимым критериям однако ее вступление в альянс глава ВМС Германии назвал неразумным.

За воссоединение Крыма с РФ в 2014 году на референдуме высказалось большинство жителей полуострова. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.