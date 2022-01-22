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Берлускони решил не пытаться стать президентом Италии

Елизавета Потейчук
22:37 22.01.2022
Политик также выразил мнение, что кандидат в президенты Марио Драги должен остаться на посту премьер-министра.
Берлускони решил не пытаться стать президентом Италии
© Фото: LaPresse Roberto Monaldo Globallookpress
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По данным СМИ, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони решил снять свою кандидатуру на пост президента страны. Голосование по кандидатуре на пост главы государства должно состояться 24 января на совместном заседании двух палат парламента.

Как сообщает агентство Ansa со ссылкой на источники в партии Берлускони «Вперед, Италия», экс-премьер выступил с идеей выдвинуть единую «достойную» кандидатуру, не назвав при этом имен. В ходе встречи с лидерами правоцентристских партий «Лига» и «Братья Италии» Берлускони выразил мнение, что претендент на пост президента Италии Марио Драги должен остаться на посту премьер-министра.

Напомним, что в марте 2021 года Сильвио Берлускони был в очередной раз госпитализирован. Адвокат политика Федерико Чеккони причин госпитализации депутата Европейского парламента не уточнил.

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