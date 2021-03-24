СМИ сообщили о госпитализации Сильвио Берлускони
Причины госпитализации экс-премьера Италии не уточняются.
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Лидер партии «Вперед Италия», бывший премьер-министр Сильвио Берлускони был в очередной раз госпитализирован. Об этом сообщает La Reppublica cо ссылкой на адвоката политика Федерико Чеккони.
«Из-за проблем со здоровьем с утра понедельника Берлускони госпитализирован», - заявил Чеккони.
Причины госпитализации депутата Европейского парламента юрист не уточнил.