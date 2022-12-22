Боевики выпустили 20 снарядов 122-мм калибра по поселку Красный Партизан в ДНР

Также украинские военные ударили по Донецку.

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Украинские боевики обстреляли поселок Красный партизан в Донецкой Народной Республике. Вечером среды 22 декабря они выпустили 20 снарядов калибром 122 мм по населенному пункту. Немногим ранее они также нанесли удар по Донецку, выпустив 7 снарядов.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 21:13 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 21:15 - н.п. Новгородское - н.п. Красный Партизан: выпущено 20 снарядов калибром 122 мм; 21:00 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм», - говорится в сообщении СЦКК ДНР.

Обстрелы территорий ЛНР и ДНР ведутся регулярно, зачастую в результате гибнут мирные жители или разрушаются здания жилых домов. Как отметил корреспондент «Звезды», побывавший в Донецке после обстрела, обстановка далека от спокойной.