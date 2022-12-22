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Под градом вражеских снарядов: что известно о новых обстрелах Донецка противником

Тимур Шерзад
Владислав Кустов
14:27 22.12.2022
Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов рассказал и о ходе боев на передовой. По его словам, наиболее активное направление сейчас - Южно-Донецкое. Судя по всему, заявил Кустов, скоро будет освобождена Марьинка, хотя в ходе боевых действий бывает всякое, возможны контратаки противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов работает в обстреливаемом врагом Донецке. На город продолжают сыпаться снаряды. 

«Порядка 41 снаряда выпустили украинские боевики по Донецку за сутки. Опять город под огнем РСЗО "Град". Восемь ракет упали в Петровском районе. Повреждено здание торгового центра "Галактика". Сейчас продолжается обстрел Донецка, обстановку спокойной на назовешь», - констатировал корреспондент.

Как отметил Владислав, накануне вечером украинские боевики открыли огонь и по гостинице в Ленинском районе города, который считается относительно спокойным, там очень редко падают снаряды. Но теперь ударили по гостинице, где находились экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и мэр Горловки Иван Приходько.

В результате обстрела были ранены шесть человек, а двое погибли. Среди раненых - Рогозин и Хоценко. Состояние удовлетворительное. Хоценко уже вышел на работу, а Рогозин проходит лечение, осколок прошел недалеко от позвоночника.

При этом мэр Горловки сообщил, что получил контузию. Сообщается, что противник бил из гаубиц CAESAR, судя по всему, 155-мм управляемыми снарядами.

Корреспондент рассказал и о ходе боев на передовой. По его словам, наиболее активное направление сейчас - Южно-Донецкое. Судя по всему, заявил Кустов, скоро будет освобождена Марьинка, хотя в ходе боевых действий бывает всякое, возможны контратаки противника.

Довольно серьезные столкновения идут и в Артемовске - они носят характер встречных боев с атаками и контратаками. 

Ранее «Звезда» показала, как работает артиллерийская разведка в зоне спецоперации.

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