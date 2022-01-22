В ДНР заявили о присутствии около 120 тысяч украинских военных у линии соприкосновения

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что на данный момент ДНР наблюдает нахождение порядка 120 тысяч украинских военных у линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, в район постоянно поступает военная техника.

«То, что сейчас мы видим непосредственно с украинской стороны - порядка 120 тысяч. Это то, что мы видим, и те, которые не попадают под ротационные количественные изменения, имеется в виду та стабильная цифра, которая нам видна уже на протяжении месяцев трех с половиной», - отметил Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее в народной милиции непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что силы Украины планируют боевые операции по захвату населенных пунктов. По словам официального представителя НМ ДНР Эдуарда Басурина, НАТО поставил Украине большую партию противотанковых гранатометов.