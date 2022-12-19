Мишустин: кабмин утвердил порядок назначения единого социального пособия

По словам премьера, поддержку получат родители почти десяти миллионов детей.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило порядок назначения единого социального пособия, которое с 1 января 2023 года будет предоставляться семьям с детьми с низкими доходами. В общей сложности, по словам премьера, поддержку получат родители почти десяти миллионов детей.

«Правительство утвердило порядок назначения такой ежемесячной выплаты», - подчеркнул Мишустин в ходе совещания со своими заместителями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 января 2023 года в столице минимальный размер пенсии с городской доплатой и социальные выплаты вырастут на 10%.