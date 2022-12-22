Путин заявил, что Россия учитывает уровень запасов оружия на складах Украины
Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы журналистов об уровне запасов оружия на Украине. Он заявил, что Россия ведет подсчет вооружений противника и что советская военная техника действительно на грани исчерпания. В то же время говорить о том, что оружие заканчивается у НАТО, нельзя.
«На Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора, в основном советского производства, и оно действительно близко к исчерпанию. Мы все повыбивали, повыжгли, там несколько десятков можно насчитать единиц бронетехники, ну, сотня - в таком масштабе. Эта техника близка к исчерпанию», - рассказал он.
Российский лидер ответил отрицательно на вопрос об исчерпании запасов оружия в НАТО, однако обратил внимание на то, что на западное оружие Украине перейти не так просто. Оно требует обучения военнослужащих и соответствующего обслуживания. С этим возникают трудности.
«Мы это учитываем, считаем все, что там появляется, считаем, где и сколько на складах еще осталось, сколько они могут произвести и в какие сроки, как они могут подготовить персонал», - подчеркнул президент.
Также Путин выразил уверенность, что российская армия способна противостоять западному оружию и сможет «пощелкать» в том числе американские ЗРК Patriot, которые вскоре поставят Киеву.