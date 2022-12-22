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Путин заявил, что Россия учитывает уровень запасов оружия на складах Украины

Анастасия Бобылева
19:07 22.12.2022
Поставить Киеву западное оружие не так-то просто, подчеркнул российский президент.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ashley Chan Keystone Press Agency Globallookpress
склады оружия
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Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы журналистов об уровне запасов оружия на Украине. Он заявил, что Россия ведет подсчет вооружений противника и что советская военная техника действительно на грани исчерпания. В то же время говорить о том, что оружие заканчивается у НАТО, нельзя.

«На Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора, в основном советского производства, и оно действительно близко к исчерпанию. Мы все повыбивали, повыжгли, там несколько десятков можно насчитать единиц бронетехники, ну, сотня - в таком масштабе. Эта техника близка к исчерпанию», - рассказал он.

Российский лидер ответил отрицательно на вопрос об исчерпании запасов оружия в НАТО, однако обратил внимание на то, что на западное оружие Украине перейти не так просто. Оно требует обучения военнослужащих и соответствующего обслуживания. С этим возникают трудности.

«Мы это учитываем, считаем все, что там появляется, считаем, где и сколько на складах еще осталось, сколько они могут произвести и в какие сроки, как они могут подготовить персонал», - подчеркнул президент.

Также Путин выразил уверенность, что российская армия способна противостоять западному оружию и сможет «пощелкать» в том числе американские ЗРК Patriot, которые вскоре поставят Киеву.

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