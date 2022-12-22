Герасимов заявил о попытках США оспорить право России на Севморпуть

Как отметил начальник Генштаба Вооруженных сил России, наши войска в Арктике не демонстрируют силу, а обеспечивают безопасность экономического освоения региона, включая добычу природных ресурсов и судоходство по Севморпути.

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Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов констатировал попытки Соединенных Штатов оспорить право России на Северный морской путь.

«США и их союзники также нацелены усилить геополитическое противостояние с Россией в Арктике. Оспаривается право нашей страны на использование Северного морского пути, что является одним из основных вызовов для безопасности в регионе. Наряду с этим НАТО под предлогом "реагирования" на деятельность Вооруженных сил России в Заполярье реализует комплекс мер по укреплению "северного фланга" альянса, проводит агрессивную информационную кампанию по обвинению России в милитаризации Арктики», - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

Герасимов подчеркнул, что при этом, согласно Морской доктрине России, которая была утверждена в этом году, к жизненно важным районам обеспечения национальных интересов страны были отнесены континентальный шельф за пределами 200-мильной исключительной экономической зоны РФ в Арктическом бассейне, а также акватория Северного морского пути.

Как отметил начальник Генштаба Вооруженных сил России, наши войска в Арктике не демонстрируют силу, а обеспечивают безопасность экономического освоения региона, включая добычу природных ресурсов и судоходство по Севморпути.

Также Валерий Герасимов заметил, что действия НАТО снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия-альянс.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов