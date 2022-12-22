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Герасимов: действия НАТО снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - альянс

16:20 22.12.2022
США и их союзники также нацелены усилить геополитическое противостояние с Россией в Арктике, добавил начальник Генштаба.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Действия НАТО повышают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения с Россией, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

По его словам, Соединенные Штаты рассматривают Североатлантический союз в качестве инструмента защиты интересов Вашингтона в ущерб безопасности Европы. Как утверждает Герасимов, Швецию и Финляндию хотят включить в НАТО под надуманной угрозой со стороны Москвы.

«Действия Североатлантического союза только повышают напряженность и снижают уровень безопасности именно на линии соприкосновения Россия - НАТО», - сказал Герасимов.

Он указал на нацеленность США и союзников на усиление геополитического противостояния с нашей страной в Арктическом регионе.

Комментируя ситуацию в зоне проведения специальной военной операции, начальник Генштаба констатировал, что боевые действия там носят ожесточенный характер с самого начала. При этом российские ракетные удары парализовали работу ВПК неприятеля, добавил Герасимов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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