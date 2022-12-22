Герасимов назвал опасной тенденцией развитие атомного подводного флота в Австралии
Действия АУКУС по развитию атомного подводного флота в Австралии вызывают настороженность. Об этом начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
«Еще одна опасная региональная тенденция - это нацеленность АУКУС на развитие в Австралии атомного подводного флота. Атомные подводные лодки якобы необходимы для сдерживания ВМС Китая», - заявил он.
Начальник Генштаба подчеркнул, что точно с такой же риторикой Вашингтон вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, объяснив это противодействием России и Китаю.
Также опасным Герасимов считает поведение НАТО. Он заявил, что действия альянса повышают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения с Россией.
Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов