Армия Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов констатировал напряженность обстановки в Сирии К основным дестабилизирующим факторам в стране относятся продолжающаяся оккупация ее суверенной территории и угроза от экстремистов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Сирии из-за оккупации северной территории и угрозы от радикально настроенных экстремистских организаций сохраняется напряженная обстановка. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. «Сохраняется напряженной обстановка в Сирии. К основным дестабилизирующим факторам в стране относятся продолжающаяся оккупация ее суверенной территории, а также исходящая из Идлибской зоны деэскалации угроза от радикально настроенных экстремистских организаций, осуществление диверсионно-террористических акций, в том числе против российских военнослужащих», - заявил Герасимов. Также Герасимов назвал мнимой готовность Запада решать проблему Нагорного Карабаха. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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