В Генштабе ВС РФ назвали мнимой готовность Запада решать проблему Карабаха

Опыт Афганистана показывает обратное - После 20-летнего пребывания в этой стране США и стран-членов НАТО произошел развал афганской государственности и экономики.

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Готовность решить проблему Нагорного Карабаха, о которой заявляют на Западе, является мнимой - об этом свидетельствуют действия США и НАТО в Афганистане. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Важное место в реализации устремлений отводится наращиванию сотрудничества в военной сфере и укреплению влияния в Закавказье, в том числе путем демонстрации мнимой готовности в решении нагорно-карабахской проблемы. Но опыт Афганистана показывает обратное. После 20-летнего пребывания в этой стране США и стран-членов НАТО, участвовавших в миссии "Решительная поддержка", произошел развал афганской государственности и экономики. Исходящие с территории страны угрозы безопасности – распространение религиозного экстремизма, международного терроризма, наркотрафика и незаконная миграция дестабилизируют обстановку в регионе в целом. Самостоятельно Афганистану решить эти проблемы невозможно», - заявил Герасимов.

Также Герасимов заявил, что в Сирии из-за оккупации северной территории и угрозы от радикально настроенных экстремистских организаций сохраняется напряженная обстановка.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

