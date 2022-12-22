Герасимов заявил, что боевые действия носят ожесточенный характер с самого начала спецоперации

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Боевые действия в зоне специальной военной операции с самого начала носили ожесточенный характер. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ - первый замминистра обороны России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

«Надо отметить, что боевые действия развернулись на обширной территории и носили с самого начала ожесточенный характер», - сказал он.

Начальник Генштаба ВС РФ напомнил, что спецоперация началась с ударов высокоточным оружием, которое поражало украинскую авиацию на аэродромах, средства ПВО, пункты управления, склады и арсеналы с боеприпасами. После этого группировки войск перешли в наступление в назначенных зонах ответственности.

По его словам, российские войска поразили более 1 300 критически важных объектов Украины, что существенно снизило боевой потенциал противника. Как утверждает Герасимов, российские ракетные удары парализовали работу ВПК неприятеля.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил зону СВО, проинспектировал подразделения и проверил условия размещения личного состава. Глава российского оборонного ведомства поздравил бойцов с наступающим Новым годом.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов