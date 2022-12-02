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Провести концерт под обстрелами: полковник Заворотный о том, как поднять боевой дух бойцов

Максим Крюков
21:06 02.12.2022
Кроме того, по его словам, очень сильное влияние на личный состав имеют детские письма.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Выслушать и поддержать участников спецоперации. Это задача полковника Сергея Заворотного - он отвечает за моральный дух военных. К каждому нужно найти подход, а еще суметь провести концерт в тылу и даже на передовой. Полковник рассказал телеканалу «Звезда», что радует военнослужащих особенно сильно.

«Пункт управления нашего соединения неоднократно подвергался обстрелам из РСЗО противника. Грамотные действия, умелые, смекалка позволили сохранить жизнь личного состава и не допустить его гибели. Выполнял те поставленные задачи, которые стояли перед соединением и конкретно передо мной. Это работа с личным составом», - сказал заместитель командира соединения по военно-патриотической работе Сергей Заворотный.

Он также отметил, что военнослужащие должны знать, что их поддерживают не только родные и близкие, но и вся страна, представители общественности и деятели культуры. По его словам, очень сильное влияние на личный состав имеют детские письма.

«Это прям вот доставляешь, и некоторые читают, и слезы на глазах наворачиваются, потому что трогает до глубины души слова детей, что они поддерживают», - добавил полковник.

Ранее Оксана Воронкова рассказала, как под артиллерийскими обстрелами боевиков оказывала помощь раненым десантникам. Когда здание, в котором находился полевой госпиталь, обрушилось, медсестра и ее сослуживцы смогли эвакуировать пострадавших. За героические действия девушка была награждена медалью «За отвагу».

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