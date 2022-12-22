Занять позиции, подготовиться, выстрелить: как бойцы осваивают ПЗРК «Игла» на Сахалине
На полигоне Успеновский на Сахалине прошли боевые стрельбы из переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла». Военнослужащие отработали навыки попадания по воздушным целям.
С бойцами работают профессионалы. Офицеры армейского корпуса ВВО помогают им научиться поиску и определению характера целей, захвату и уничтожению противника.
В результате учений более десятка воздушных целей, имитирующих условного противника, были поражены. В качестве таких целей использовались выпущенные из 120-мм миномета «Сани» осветительные мины.
Огонь из ПЗРК «Игла» ведется на дальностях от 500 до 3500 метров и на различных высотах. Тренировки на полигонах армейского корпуса ВВО на Сахалине проводятся ежедневно.
Ранее «Звезда» показала огневую подготовку российских бойцов в зоне спецоперации. Военнослужащие уже уверенно владеют штатным оружием, и на занятиях упор делается на его применении в ходе тактических действий.
Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов