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Занять позиции, подготовиться, выстрелить: как бойцы осваивают ПЗРК «Игла» на Сахалине

15:42 22.12.2022
Огонь из «Игл» ведется на дальностях от 500 до 3500 метров и на различных высотах. В ходе учений военнослужащие поразили более десятка воздушных целей, имитирующих условного противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На полигоне Успеновский на Сахалине прошли боевые стрельбы из переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла». Военнослужащие отработали навыки попадания по воздушным целям.

С бойцами работают профессионалы. Офицеры армейского корпуса ВВО помогают им научиться поиску и определению характера целей, захвату и уничтожению противника.

В результате учений более десятка воздушных целей, имитирующих условного противника, были поражены. В качестве таких целей использовались выпущенные из 120-мм миномета «Сани» осветительные мины.

Огонь из ПЗРК «Игла» ведется на дальностях от 500 до 3500 метров и на различных высотах. Тренировки на полигонах армейского корпуса ВВО на Сахалине проводятся ежедневно.

Ранее «Звезда» показала огневую подготовку российских бойцов в зоне спецоперации. Военнослужащие уже уверенно владеют штатным оружием, и на занятиях упор делается на его применении в ходе тактических действий.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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