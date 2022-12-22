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Мужчин допустили к выступлению в синхронном плавании на Олимпийских играх

Вероника Волосунова
13:01 22.12.2022
Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете.
Мужчин допустили к выступлению в синхронном плавании на Олимпийских играх
© Фото: Julien Mattia, Le Pictorium, Globallookpress
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Впервые в истории мужчины смогут выступать в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпийских играх в Париже в 2024 году, такое решение приняли в Международном олимпийском комитете.

По словам президента Международной федерации плавания Хусейна Аль-Мусаллама, это событие является переломным моментом в истории синхронного плавания.

«Это объявление знаменует собой веху в истории синхронного плавания. Эволюция вида спорта в направлении инклюзивности идет быстрыми темпами, и это решение МОК и Международной федерации плавания поможет нам стать примером для всего олимпийского движения», - сказал он в статье на сайте Международной федерации плавания.

Хусейн Аль-Мусаллам также сказал, что включение мужчин в олимпийское синхронное плавание когда-то считалось несбыточной мечтой, хотя мужчины уже давно хорошо зарекомендовали себя в этом виде спорта.

«Это доказывает, что мы все должны мечтать о большем. Наши спортсмены выстояли. Теперь благодаря их настойчивости, помощи и поддержке все спортсмены могут стоять рядом друг с другом и вместе стремиться к олимпийской славе», - добавил Хусейн Аль-Мусаллам.

Согласно правилам, в группах могут быть заявлены максимум двое мужчин.
Ранее мужчины могли выступать только в дисциплине микст-дуэтов, которая не признавалась олимпийским видом спорта.

Напомним, что советская и российская конькобежка Светлана Журова прокомментировала «Звезде» заявление главы Олимпийского комитета США, которая выступила за участие России в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. По ее словам, некоторые виды спорта в таком случае могут оказаться не представлены россиянами. 

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