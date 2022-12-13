Журова оценила предложение допустить Россию на Олимпиаду под нейтральным флагом

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Советская и российская конькобежка Светлана Журова прокомментировала «Звезде» заявление главы Олимпийского комитета США, которая выступила за участие России в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. По ее словам, некоторые виды спорта в таком случае могут оказаться не представлены россиянами.

«Тут есть нюанс другой, что начинаются отборочные соревнования. Сейчас гарантированно никто не может сказать, будем ли мы на Олимпиаде 2024 года с флагом. Возможно будем, возможно, так пойдут процессы, будет мирное соглашение с Украиной за это время и уже к 2024 году МОК скажет: все, мы вам не то что в нейтральном статусе, вы будете выступать в нормальном статусе. Но к сожалению, ряд наших видов спорта туда просто не попадет, и получится, что половина команды поедет на Олимпиаду, а половина, например, игровые виды спорта, просто там не окажутся, потому что у них уже сейчас начались квалификационные соревнования, они уже сейчас начинают получать лицензию. И американцы об этом знают», - сказала Журова.

Спортсменка отметила, что российская команда не всегда будет выступать в нейтральном статусе. Это, по ее словам, невозможно. Наступит время, когда наша страна будет представлена под собственным флагом.

«Мы же не будем еще 50 лет без флага. Как только будет мирное соглашение, закончится СВО, все будет, как прежде», - добавила Журова.

Она отметила, что сейчас нужно определиться: спортсмены вообще не участвуют в олимпиаде или выступают в нейтральном статусе. Может сложиться ситуация, что одна часть команды останется ущемленной.

«В одночасье может так произойти, что мы уже с флагом. И получится, что часть ребят вообще никуда не поедет, а часть команды поедет. А они же равные», - сказала спортсменка.

Напомним, недавно глава Олимпийского комитета США Сюзанна Лайонс заявила, что спортсмены из России должны принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Однако из-за введенных санкций их выступления не могут проходить под национальным флагом.