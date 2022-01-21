В ДНР сообщили о переброске оружия НАТО на Украину для захвата населенных пунктов

В народной милиции непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что силы Украины планируют боевые операции по захвату населенных пунктов. При этом страны Запада активно поставляют в ВСУ вооружение и инструкторов. Об этом сообщил официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин.

«Призываем страны Запада, прекратить поставку Украине летального оружия и заставить киевские власти выполнить пакет Минских договоренностей», - заявил Басурин.

По словам представителя, НАТО поставляет Украине противотанковые гранатометы, несмотря на утверждения о том, что поставляемое вооружение не предназначено для использования в зоне операции объединенных сил.

Ранее Басурин в беседе со «Звездой» заявил, что на территории Донбасса действует американская частная военная компания Greystone. Он считает, что Киев может использовать наемников для организации на территории непризнанной республики провокации с применением химического оружия.