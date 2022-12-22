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Зоркие глаза батарей: как работает артиллерийская разведка в зоне спецоперации

Александр Федорчак
12:11 22.12.2022
После того как разведчики определяют, откуда был выпущен вражеский снаряд, координаты предполагаемой цели передают артиллеристам.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Офицер с позывным Стингер разведчиком хотел быть с детства. Его вдохновляли советские фильмы. В подразделении артразведки служит больше пяти лет, из них уже почти год - в зоне СВО.

«Выявляю цели. Даю на них диррекционный угол. Чтобы потом можно было определить координаты цели. Чаще всего противник находится в зданиях. Либо в лесополосах», - сказал Стингер.

Вместе с ним расчет из пяти человек. Основная задача подразделения - в круглосуточном режиме передавать координаты врага. Наблюдательный пост подразделения артиллерийской разведки находится на возвышенности, в хорошую погоду отсюда четко видны позиции противника, но в условиях ограниченной видимости расчет использует квадрокоптер.

Летательный аппарат даже в тумане способен определить точку, откуда примерно противник может вести огонь. Во время наступления с наблюдательного поста передают координаты до 40-50 огневых точек. Но сейчас разведчики ведут методичную работу.

На наблюдательный пункт автозвукометрического комплекса «Мезатрон» идет сигнал с четырех базовых станций, которые находятся на расстоянии в несколько километров. Оператор установки заносит координаты в планшет. На карте - больше 100 целей.

«В последнее время в основном распознаем минометы, которые идут по переднему краю, и гаубицы. Мы можем определить, какая система против нас работает, в зависимости от ТТХ», - пояснил командир батареи артиллерийской разведки Восточного военного округа с позывным Ока.

Ведут работу подразделения артиллерийской разведки и в полях. Причем заминированных. Есть боеприпасы, которые уже давно поросли травой и лежат больше восьми лет. Поэтому перед выходом на боевую работу территорию тщательно проверяют инженеры.

После того как разведчики определяют, откуда был выпущен вражеский снаряд, координаты предполагаемой цели передают артиллеристам. Расчет радиолокационной станции больше всех рискует жизнью. Она работает на высоких частотах, поэтому для противника это приоритетная цель.

«Данная радиолокационная станция находилась уже более пяти раз под обстрелами. Но умелыми действиями расчета успевали уходить, и личный состав сберегли, и сама станция продолжает работу», - поделился Джокер.

Работает станция по принципу карусели. Позицию расчет меняет по 20 раз за день, причем в хаотичном порядке, чтобы максимально запутать противника. Но частые передвижения вовсе не мешают его обнаруживать. Каждый день артиллерийские расчеты получают координаты позиций врага от разведки, и по ним наносится незамедлительный удар.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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