Кремль: РФ пока анализирует ответ на введение Западом потолка цен на российский газ

Остаются отдельные нюансы в формулировках ответных мер РФ в связи с введением Западом потолка цен на нефть, по газу ситуация анализируется, заверили в Кремле.

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Ответ на введение ценового потолка на российские энергоресурсы, в частности нефть и газ, пока в стадии подготовки, как только документ будет готов, его обнародуют. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

«Эта ситуация по газу анализируется, а по нефти определенные нюансы в плане согласования формулировок остаются. Как только они будут завершены, мы документ выпустим», - сказал представитель Кремля.

Ранее председатель Государственной думы России Вячеслав Володин выразил мнение, что страны Европы «сами себя наказали», так как лишились дешевых энергоресурсов РФ. По его словам, обычные граждане будут вынуждены расплачиваться за «авантюрную политику глав европейских государств».

Володин выразил мнение, что ЕС стал признавать, что лучшие периоды жизни Европы обеспечивали Россия и ее ресурсы.