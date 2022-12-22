«Замедлил циркуляцию на время ковида»: профессор об опасности гриппа для россиян

Профессор также предупредил, что грипп может привести к летальному исходу.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sergey Petrov, news.ru, Globallookpress

Доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал «Звезде» об опасности гриппа, который в настоящее время активно распространяется в российских регионах. По его словам, грипп - это эволюционирующий вирус, поэтому инфекция, которая ходила десять лет назад, не придет, ибо на смену ей пришли потомки.

«Штамм, который сейчас регистрируется, - из линии пандемичных гриппов 2009 года. Он появился сначала в Мексике, потом в Калифорнии, а потом начал гулять по всему миру, а дальше он, собственно говоря, и не прекращал циркулировать. Он просто замедлил свою циркуляцию на время коронавирусной пандемии», - говорит Нетесов.

Специалист при этом обратил внимание на то, что сейчас не все россияне соблюдают меры предосторожности во время подъема заболеваемости гриппом. Из-за того, что малое число граждан прошли вакцинацию от инфекции, вирус настиг население.

«Страдают те же группы риска, что и от коронавируса. Это люди пожилого возраста, это люди с диабетом первого и второго типа с довольно сильно повышенным индексом массы тела выше 30 и люди с серьезными хроническими заболеваниями сердца, легких, почек, печени», - добавил Нетесов.

Профессор также предупредил, что грипп может привести к летальному исходу.

«Самое главное в гриппе - если это присоединившаяся бактериальная инфекция. Они даже, бывает, сильнее присоединяются, чем в случае ковида», - резюмировал специалист.

Ранее в Роспотребнадзоре раскрыли «Звезде», из-за чего грипп стал опаснее COVID-19 в этом году.