«Снежинки окукливались»: Вильфанд о ледяных дождях в Москве

Синоптик объяснил, что погода отстает от своего климатического развития почти на 50 дней.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Аверьянов, РИА Новости

В Москве вчера, 21 декабря, была сложная, но предсказанная погода. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд и объяснил, как образовались непривычные для зимней погоды дожди в столице.

«После холодной настоящей зимней погоды по восточной периферии перемещался теплый, насыщенный влагой воздух. Перемещался он с разной скоростью по вертикали. Это значит, что на высоте 1 000-1 500 метров он перемещался быстрее, чем у поверхности земли», - объяснил Вильфанд.

На высоте в 1 000-1 500 метров температура воздуха оказалась положительной, а у поверхности земли - отрицательной, говорит синоптик. В связи с этим снежинки на верхней границе атмосферы таяли, а при попадании на землю создавали мгновенное обледенение.

«Затем, попадая в воздух с уже более низкой температурой, они как бы окукливались, они покрывались ледяной пленочкой. Эта переохлажденная влага при попадании на поверхность земли мгновенно приводила к обледенению, очень быстрому и сильному», - добавил Вильфанд.

В ближайшие дни погодная ситуация должна измениться, прогнозирует специалист. Вильфанд указал, что ледяных дождей не должно быть, но сохранится гололедица в течение трех дней.

«Погода отстает от своего климатического развития почти на 50 дней», - сказал синоптик.

Напомним, ледяные дожди в Москве не стихали с вечера среды до утра четверга. Кроме того, из-за непогоды более 50 рейсов были отменены или задержаны в аэропортах Москвы.