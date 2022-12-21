Шойгу заявил, что в зоне спецоперации находятся офицеры НАТО

Он подчеркнул, что США активно поддерживает Украину оружием, обучает украинских военнослужащих, а также ведет информационную войну против РФ.

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в зоне спецоперации работают офицеры НАТО. Об этом он сказал в ходе выступления на Коллегии Министерства обороны.

Он отметил роль США в конфликте на Украине и напомнил, что Вашингтон поставляет Киеву оружие и обучает украинских военнослужащих , а также предоставляет добытую разведкой информацию.

В то же время, по словам Шойгу, западные СМИ ведут информационную войну против РФ и закрывают глаза на преступления националистов, такие как теракт, заказные убийства и ядерный шантаж.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов