Армия Полевая почта в действии: кадры доставки писем и посылок на передовую Военные почтальоны развозят отправления непосредственно в районы дислокации соединений. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны РФ показало работу специалистов фельдъегерско-почтовой связи Центрального военного округа, доставляющих почту участникам специальной военной операции от родных и близких. Военные почтальоны развозят отправления непосредственно в районы дислокации соединений. Все конверты и посылки вручаются лично в руки. Специалисты не только доставляют почту бойцам, но и переправляют письменные весточки с передовой их родным и близким, поскольку пользоваться мобильными телефонами в зоне спецоперации запрещено. Ранее Минобороны опубликовало видео боевой работы экипажей танков Т-72 и разведчиков. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика