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Полевая почта в действии: кадры доставки писем и посылок на передовую

10:40 22.12.2022
Военные почтальоны развозят отправления непосредственно в районы дислокации соединений.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны РФ показало работу специалистов фельдъегерско-почтовой связи Центрального военного округа, доставляющих почту участникам специальной военной операции от родных и близких.

Военные почтальоны развозят отправления непосредственно в районы дислокации соединений. Все конверты и посылки вручаются лично в руки.

Специалисты не только доставляют почту бойцам, но и переправляют письменные весточки с передовой их родным и близким, поскольку пользоваться мобильными телефонами в зоне спецоперации запрещено.

Ранее Минобороны опубликовало видео боевой работы экипажей танков Т-72 и разведчиков.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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