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Как раньше - не будет: что говорил Лавров на пресс-конференции вместо саммита ОБСЕ в Лодзе

Константин Коковешников
02:20 02.12.2022
Власти Польши отказались выдать визу российскому министру иностранных дел для участия в министерской встрече ОБСЕ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Прежних отношений России и Запада в сфере европейской безопасности больше не будет, возможно лишь принципиально новое взаимодействие, основанное на принципах взаимности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве. С журналистами он общался в тот момент, когда коллеги по Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) собрались на министерскую встречу в Польше. Лаврову во въезде было отказано. Но, как он сказал сегодня, — это не принципиально, так как организация все равно становится маргинальной.

Двадцать девятая встреча министров иностранных дел ОБСЕ — одной из самых представительных международных организаций, в которую входит 57 стран, попала в мировые СМИ задолго до открытия. Власти Польши, председательствующей в этом в году в организации, отказались выдать визу российскому министру иностранных дел под предлогом наложенных на него санкций. В итоге вместо выступления в Лодзе Лавров дал пресс-конференцию в Москве.

«"Антипредседательство" Польши в ОБСЕ займет в истории этой организации самое неприглядное место. Это же откровенное приглашение к слому ОБСЕ, к созданию западного междусобойчика, откуда они будут продвигать свои инициативы, включая односторонние незаконные санкции, включая создание каких-то трибуналов для конфискации средств. Это никуда не исчезнувшее колониальное мышление», — отметил министр.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель накануне заседания действительно сообщил, что поднимет тему передачи Украине конфискованных на западе российских активов. В журнале Foreign Policy перед этим даже вышла статья, в которой в кризисе в ОБСЕ обвиняют, в первую очередь, Россию, которая заблокировала принятие бюджета организации и отказалась продлить мандат мониторинговой миссии в Донбассе. Претензии к организации у РФ были и раньше.

«Вскрылись факты участия якобы нейтральных наблюдателей ОБСЕ в корректировке огня по позициям Луганской и Донецкой Народных Республик, их участие в сборе разведывательных данных в интересах Вооруженных сил Украины и националистических батальонов. Этим батальонам и подразделениям ВСУ передавалась информация с камер наблюдения миссии ОБСЕ, которые были установлены у линии соприкосновения», — заявил глава российского МИД.

Недружественные государства на пресс-конференции Сергея Лаврова представляла глава подразделения по России и СНГ агентства Associated Press Харриет Моррис. Того самого, что две недели назад сообщило о госпитализации российского министра иностранных дел. За день до саммита G20. Тогда Лавров сразу опроверг эту информацию.

Моррис поинтересовалась, как Россия может объяснить ракетные удары по украинской инфраструктуре, лишающим людей доступа к воде и электроэнергии, в том числе, в Херсоне, который РФ считает своей территорией.

«Ну у нас и город Сталинград был нашей территорией и мы там немцев били. И так били, что они оттуда убежали... У меня складывается впечатление, что в начинаете беспокоиться... Запад, западная пропаганда начинает беспокоиться, только когда страдают те люди, которые поклялись и из которых Запад хочет сделать инструмент достижения своих геополитических и военных целей, в данным случае украинцы. Когда в неизмеримо больших количествах Запад положи, убил арабов в том же в Ираке, в той же Ливии, в той же Сирии или афганцев в Афганистане, я не припомню такой заботы о гражданском населении», — подчеркнул Лавров.

Снижению напряженности в отношениях между странами не способствовал и прошедший на этой неделе в Румынии Североатлантический совет. В свое время именно там президент США Джордж Буш-младший призвал принять в НАТО Украину и Грузию.

Телеканал «Звезда» попросил Лаврова прокомментировать высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил о необходимости расширения инфраструктуры Североатлантического альянса в регионе от Черного до Балтийского морей.

«Что касается этого заявления, я тоже обратил на него внимание. Очень показательно, кто сейчас в НАТО заказывает музыку, потому что вот эта идея трехморья — от Черного до Балтийского — выстраивать кордон против Российской Федерации, она ведь изначально польская идея, активно поддержанная прибалтами. Это значит, что американцы полагаются в дальнейшем развитии Североатлантического альянса на вот такие страны, как Польша и Прибалтика, которые занимают наиболее русофобские, расистские даже в известной степени позиции. И такие страны, как Германия и Франция отходят на второй план», — пояснил министр.

На ОБСЕ Россию представлял ее постоянные представитель в этой организации Александр Лукашевич. Он заявил, что ОБСЕ упустила последний шанс на урегулирование конфликта на Украине и не справилась со своими задачами.

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