Сборные Португалии и Южной Кореи вышли в плей-офф ЧМ-2022

© Фото: Pawel Andrachiewicz, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Сборная Южной Кореи сенсационно победила команду Португалии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу южнокорейцев. Победный гол они забили в добавленное время. В параллельном мачте сборная Уругвая обыграла команду Ганы на чемпионате мира-2022 в Катаре, но все равно покидает турнир. Со сборной Южной Кореи у ней по четыре очка, но у корейцев больше забитых мячей.

Таким образом, места в квартете Н расположились так: сборная Португалии выходит в плей-офф с первого места в группе (6), вторую путевку в следующую стадию чемпионата завоевала Южная Корея (4), Уругвай (4) замыкает тройку и Гана (3) остается на последнем месте.

А накануне богатый на сенсации чемпионат мира подарил болельщикам еще одну. Сборная Японии обыграла титулованную команду Испании со счетом 2:1 в групповом этапе и вышла в 1/8 финала, где им предстоит встретиться с командой Хорватии.