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AP: США передадут Украине ЗРК Patriot в новом пакете военной помощи на $1,8 млрд

Вероника Волосунова
09:52 21.12.2022
Об этом сообщает агентство The Associated Press, ссылаясь на анонимные источники среди официальных лиц.
AP: США передадут Украине ЗРК Patriot в новом пакете военной помощи на $1,8 млрд
© Фото: Michal Fludra, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Соединенные штаты планируют передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и высокоточные бомбы для их истребителей в рамках нового пакета военной помощи на $1,8 млрд, сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на анонимные официальные лица США.

По информации от агентства, новый пакет военной помощи Украине на сумму $1,8 млрд планируется объявить 21 декабря в среду. Пакет будет состоять из двух частей: $1 млрд из запасов Пентагона и $800 млн в виде финансирования в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Поскольку пакет еще не оглашен, официальные лица США пожелали остаться анонимными.

В статьи военной помощи также могут войти комплекты боеприпасов для прямой атаки JDAM, тысячи артиллерийских и минометных снарядов, грузовики и противорадиолокационные ракеты HARM класса «воздух-поверхность».

Как сообщают источники агентства, дата прибытия отправки ЗРК Patriot на Украину остается неизвестной, поскольку обучение управления техникой может занять несколько недель и, предварительно, будет проводиться на полигоне Grafenwoehr в Германии.

Помощь может поступить в связи с готовностью Конгресса одобрить еще 44,9 миллиарда долларов помощи Украине в рамках масштабного законопроекта о расходах. За время предыдущих раундов военной, экономической и гуманитарной помощи США предоставили Украине около 68 миллиардов долларов. 

Возможное принятие пакета военной помощи свидетельствует об укреплении взаимоотношений США и Украины.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что одобрит передачу Украине систем Patriot после ответов Пентагона на важные вопросы об использовании оружия и последствиях для боеготовности Вооруженных сил США. Мария Захарова также заявила, что поставки Украине систем Patriot повысят риск втягивания армии США в конфликт и будут считаться провокацией.

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