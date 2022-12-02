Путин: многие из российских военных комплексов, включая ядерные, не имеют аналогов в мире

Президент добавил, что Россия располагает технологиями использования ядерной энергии, которые обеспечивают ей конкурентоспособность на долгие годы вперед.

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Сотрудники предприятия «Росатом» вносят огромный вклад в поставку на вооружение перспективных систем, многие из которых не имеют аналогов в мире. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов отечественной атомной отрасли с 15-летием госкорпорации.

«"Росатом" вносит огромный вклад в укрепление потенциала сдерживания, усиления мощи нашей ядерной триады, в разработку и постановку на боевое дежурство перспективных систем вооружений и военной техники. Многие из них не имеют аналогов в мире», - сказал в своей речи президент.

Глава государства отметил особый уровень исследований и практических разработок, которые содействуют укреплению ядерного щита и обороноспособности России.

Ранее стало известно о возведение «Росатомом» второго энергоблока на атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте. АЭС станет первой на африканском континенте, построенной по российским технологиям. Это крупнейший проект двух стран со времен Асуанского гидроузла на реке Нил, возведенного в 1970 году при участии наших инженеров. По словам гендиректора корпорации Алексея Лихачова, который присутствовал на церемонии закладки первого бетона, строительство атомной электростанции ведется в рекордные сроки.