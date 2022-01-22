В МИД РФ назвали пропагандой публикацию США о политике России на Украине накануне переговоров

Публикация Белым домом бюллетеня о политике России на Украине накануне переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена является откровенной пропагандой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Пропагандистский (бюллетень - прим.ред.), потому что: был опубликован накануне российской-американской встречи для формирования соответствующей информационной повестки. Был сформирован на основе отдельных сюжетов, вырванных из контекста, и приписываемых нам подходов, которые не имеют с реальностью ничего общего», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Также отмечается, что США пытается затянуть обсуждение переданных предложений Москвы по гарантиям безопасности. Вместо подготовки ответов, американской стороной была подготовлена «токсичная кампания» с ложными обвинениям в адрес РФ.

Вчера, 21 января, состоялась встреча Сергея Лавров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Блинкен прибыл в Женеву напрямую из Киева, поэтому свою беседу с российским коллегой назвал частью усилий по «деэскалации российской агрессии на Украине».