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В МИД РФ назвали пропагандой публикацию США о политике России на Украине накануне переговоров

Алексей Курильченко
14:15 22.01.2022
По словам Марии Захаровой, бюллетень основан на основе вырванных из контекста сюжетов, не имеющих ничего общего с реальностью.
В МИД РФ назвали пропагандой публикацию США о политике России на Украине накануне переговоров
© Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Публикация Белым домом бюллетеня о политике России на Украине накануне переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена является откровенной пропагандой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Пропагандистский (бюллетень - прим.ред.), потому что: был опубликован накануне российской-американской встречи для формирования соответствующей информационной повестки. Был сформирован на основе отдельных сюжетов, вырванных из контекста, и приписываемых нам подходов, которые не имеют с реальностью ничего общего», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Также отмечается, что США пытается затянуть обсуждение переданных предложений Москвы по гарантиям безопасности. Вместо подготовки ответов, американской стороной была подготовлена «токсичная кампания» с ложными обвинениям в адрес РФ.

Вчера, 21 января, состоялась встреча Сергея Лавров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Блинкен прибыл в Женеву напрямую из Киева, поэтому свою беседу с российским коллегой назвал частью усилий по «деэскалации российской агрессии на Украине».

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