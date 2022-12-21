В результате обстрела боевиками повреждены 6 жилых домов и церковь в Донецке

Об этом глава администрации г. Донецка написал в своем Telegram-канале.

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Сегодня ночью под обстрелом из РСЗО со стороны боевиков оказался Пролетарский район Донецка. Обнаружены повреждения в шести жилых домах и церкви, сообщил глава администрации г. Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 02:30 вражескими формированиями был нанесён удар по Пролетарскому району. В шести жилых домах по ул. Армавирской и ул. Литке повреждено остекление, линия электропередач и газовая труба. Также пострадало остекление церкви по ул. Робеспьера», - написал мэр.

О том, что в направлении Пролетарского района Донецка в 2:30 было выпущено 3 ракеты РСЗО, написало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).



В 6:30 было выпущено еще 4 снаряда калибром 155 мм по Калининскому району; в 7:59 - 5 снарядов калибром 152 мм по Никитовскому району.

За предыдущие сутки территории ДНР подверглись обстрелу боевиков 52 раза. Под огнем оказались 10 населенных пунктов. Ранены двое мирных жителей.