Территории ДНР подверглись обстрелу боевиков 52 раза за минувшие сутки

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За прошедшие сутки украинские боевики обстреляли территории ДНР 52 раза, выпустив 235 единиц различных боеприпасов. Об этом в своём Telegram-канале написало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За истекшие сутки представительство сообщало о 52 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял – РСЗО, артиллерию 155 и 152 миллиметра. На харцызском – РСЗО. На ясиноватском – РСЗО, артиллерию 155 и 122 миллиметра. На горловском – артиллерию 152 миллиметра, минометы 120 миллиметров. Выпустив 235 единиц различных боеприпасов», - сообщили представители СЦКК.

Обстрелу подверглись районы 10 населенных пунктов: Донецк, Майорск, Гольмовский, Горловка, Широкая Балка, Каштановое, Ясиноватая, Макеевка, Александровка, Харцызск.

В результате повреждены 17 домостроений и 7 объектов гражданской инфраструктуры. Ранены два мирных жителя в Харцызске и в Александровке.

В сравнении с предыдущими сутками территории ДНР подверглись обстрелу на 15 раз больше. 18 декабря националисты обстреляли районы республики 37 раз.

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