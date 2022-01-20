Антон Бабиков выиграл гонку предолимпийского этапа Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Антон Бабиков одержал победу в индивидуальной гонке Кубка мира в итальянском Антхольце. Спортсмен преодолел трассу за 49 минут и 46,8 секунды, при этом он не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Вторым прибыл норвежец Тарьей Бе, он промахнулся по мишеням дважды. Третьим финишировал россиянин Карим Халили с одним промахом. Еще один российский биатлонист - Александр Логинов - пришел седьмым.

Ранее мужская сборная России одержала победу на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. Второе место заняла команда из Германии. Бронзовую медаль получили представители Белоруссии.