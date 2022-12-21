По словам обозревателя издания, в западных странах есть законы, которые направлены на сохранение языка и культуры, чего нельзя сказать про украинские.

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Законы Украины об отмене русского языка и культуры являются проявлением национализма. Такое мнение выразил Обозреватель издания National Review Майкл Дохерти и добавил, что для поддержки США послевоенного восстановления Украины они должны быть отменены.

Так, Дохерти рассказал, что на одной из конференций в США затронул тему русского языка на Украине. Журналист добавил, что в этом году были приняты законы, запрещающие публиковать русскоязычные материалы без варианта на украинском языке. После этого участники конференции обвинили Майкла в «кремлевской пропаганде».

По словам обозревателя, в западных странах есть законы, которые направлены на сохранение языка и культуры, чего нельзя сказать про украинские. Кроме того, Дохерти напомнил, что для трети украинцев украинский язык - не родной.

«И режимом Зеленского предпринимаются попытки заставить их принять украинскую культуру или отрезать от общественной жизни», - считает обозреватель.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Запада объявили русскому миру тотальную войну. В частности, министр обратил внимание, что на Западе российскую культуру пытаются отменить.