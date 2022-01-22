Двое спасатели погибли при тушении дома в Иркутской области

Двое молодых пожарных погибли при тушении многоквартирного жилого дома в Иркутской области. Возгорание произошло в деревянном здании, всех жильцов успели эвакуировать. Для разведки в подъезд вошли несколько спасателей. С одной из групп связь оборвалась.

Позже их тела обнаружили внутри сгоревшей квартиры. Игорю Руснакову было 28 лет, он работал в МЧС шесть лет. Вадиму Найденову было 25 лет. У него остались жена и ребенок. На счету каждого - десятки спасенных жизней. Все обстоятельства гибели будет выяснять специальная комиссия МЧС из Москвы. Ведомство окажет помощь семьям.

«Врио главы МЧС России Александр Чуприян выразил соболезнования родным и близким начальника караула 37 ПСЧ лейтенанта внутренней службы Руснакова Игоря Андреевича и пожарного 37 ПСЧ Найденова Вадима Александровича, погибших при спасении людей и тушении пожара в городе Бодайбо Иркутской области», - говорится в сообщении на сайте регионального ГУ МЧС.

Ранее в городе Смирных на Сахалине произошел пожар в жилом доме. Жильцы эвакуировались из здания самостоятельно, пострадавших нет. В настоящее время причины происшествия не установлены.