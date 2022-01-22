На Сахалине произошел сильный пожар в жилом доме

«К моменту прибытия пожарных горела крыша по всей площади - 1 330 кв. метров. На месте работают 12 человек и три единицы техники противопожарной службы Сахалинской области», - пишет портал РИА «Сахалин-Курилы» со ссылкой на региональное управление МЧС.

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