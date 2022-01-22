На Сахалине произошел сильный пожар в жилом доме
Сообщается, что площадь возгорания кровли здания составила 1 330 квадратных метров.
© Видео: @chp_sakhalin, instagram © Фото: @chp_sakhalin, instagram
В местных СМИ появилась информация о пожаре на крыше трехэтажного жилого дома в городе Смирных. Очевидцы происшествия публикуют видео ЧП в соцсетях.
«К моменту прибытия пожарных горела крыша по всей площади - 1 330 кв. метров. На месте работают 12 человек и три единицы техники противопожарной службы Сахалинской области», - пишет портал РИА «Сахалин-Курилы» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Сообщается, что жильцы эвакуировались из здания самостоятельно, пострадавших нет. В настоящее время причины происшествия не установлены.
Ранее загорелась крыша дома престарелых в подмосковном городе Пушкино.