Корреспондент «Звезды» сообщил о серии мощных взрывов в центре Донецка
Сегодня Огренич уже показывал, как выглядят последствия обстрела украинскими боевиками при помощи реактивных систем залпового огня «Град» столицы Донецкой Народной Республики. Но, судя по всему, противник продолжает обстрелы.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Корреспондент «Звезды» Алексей Огренич сообщил о серии мощных взрывов в центре Донецка.
Ранее Огренич показал, как выглядят последствия обстрела украинскими боевиками при помощи реактивных систем залпового огня «Град» столицы Донецкой Народной Республики. Но, судя по всему, противник продолжает обстрелы.
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