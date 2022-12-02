В стране и мире Корреспондент «Звезды» сообщил о серии мощных взрывов в центре Донецка Тимур Шерзад Алексей Огренич Сегодня Огренич уже показывал, как выглядят последствия обстрела украинскими боевиками при помощи реактивных систем залпового огня «Град» столицы Донецкой Народной Республики. Но, судя по всему, противник продолжает обстрелы. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Корреспондент «Звезды» Алексей Огренич сообщил о серии мощных взрывов в центре Донецка. Ранее Огренич показал, как выглядят последствия обстрела украинскими боевиками при помощи реактивных систем залпового огня «Град» столицы Донецкой Народной Республики. Но, судя по всему, противник продолжает обстрелы. © Типичный Донецк, Telegram Как сообщал корреспондент днем, враг целится по местам скопления людей, обстреливая город. В то же время в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что в 16.50 по московскому времени украинские боевики выпустили по Донецку 10 ракет «Град», местами падения снарядов стали Киевский и Ворошиловский районы. Экспертное мнение и аналитика