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В Кремле объяснили, почему ЧП на Крымском мосту и «Северных потоках» были сопоставлены в разговоре Путина и Шольца

Анна Назайкина
17:06 02.12.2022
Как объяснил Дмитрий Песков, оба ЧП являются событиями из категории актов терроризма.
В Кремле объяснили, почему ЧП на Крымском мосту и «Северных потоках» были сопоставлены в разговоре Путина и Шольца
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, vk.com, myfeo_ru, GlobalLookPress
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, почему теракты, произошедшие на Крымском мосту и на газопроводах «Северный поток», были сопоставлены в сообщении Кремля о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Как объяснил Песков, оба ЧП являются событиями из категории актов терроризма.

«И то, и другое относится к категории актов терроризма», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос ТАСС.

Сегодня на сайте Кремля появилось сообщение, в котором были раскрыты темы разговора российского лидера с премьером Германии. В нем уточнялось, что Путин обратил внимание на то, что точечные ракетные удары по украинской территории стали неизбежным ответом на провокации со стороны Киева. Также было отмечено, что теракт на «Северных потоках» следует открыто расследовать, в нем должны участвовать российские структуры.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября, теракт на Крымском мосту - 8 октября. Тогда в результате взрыва грузовика погибли четыре человека.

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