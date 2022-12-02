Путин заявил Шольцу, что теракт на «Северных потоках» нужно расследовать с участием российских структур

Было отмечено, что обстоятельства произошедшего на газопроводах нуждаются в транспарентном расследовании.

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Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что теракт на «Северных потоках» нужно расследовать с участием российских структур. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Российский лидер обратил внимание на то, что точечные ракетные удары по украинской территории стали неизбежным ответом на провокации киевского режима против гражданской инфраструктуры России, в том числе против Крымского моста.

«В этом же ряду - террористический акт против газопроводов “Северный поток” и “Северный поток - 2”, обстоятельства которого нуждаются в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур», - говорится в сообщении.

Ранее, 18 ноября, шведская прокуратура подтвердила, что на «Северных потоках» была организована диверсия, обнаружена взрывчатка. Также сообщалось о масштабных разрушениях в результате ЧП.