В Раменском пламя охватило автомагазин с красками

В Московской области в Раменском загорелся магазин с автомобильными красками. По предварительным данным, пострадавших не зафиксировано. Кадры полыхающего здания опубликованы пользователями ВКонтакте.

«22.01.2022 в 15.13 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом доме в городском округе Раменское, Северное шоссе дом 7», - говорится в сообщении подмосковного МЧС.

Отмечается, что для ликвидации огня привлечено пять единиц техники и 20 человек. По информации экстренных служб, площадь пожара в Раменском районе достигла 300 квадратных метров. Дальнейшие подробности произошедшего уточняются.

Ранее в СМИ появилась информация о пожаре на крыше трехэтажного жилого дома в городе Смирных на Сахалине. Сообщается, что жильцы эвакуировались из здания самостоятельно, пострадавших нет.