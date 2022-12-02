SANA рассказала подробности ликвидации главаря ИГ* в Сирии

Как сообщили в сирийской службе безопасности, главарь ИГ* во время штурма своего укрытия подорвал на себе пояс с взрывчаткой.

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Сирийские власти опровергли заявления Пентагона о том, что главарь террористической организации ИГИЛ* (запрещена в России) был уничтожен отрядами вооруженной оппозиции. Как пишет агентство SANA, спецоперация по уничтожению радикала была спланирована и осуществлена правительственными войсками.

«Называвший себя эмиром ИГ* Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курейши по прозвищу "меч Багдада" погиб 15 октября во время боестолкновения с отрядом армейского спецназа», - заявил агентству источник в сирийской службе безопасности.

Как отметил собеседник агентства, главаря выследили в районе Туфас, окружили и предложили сдаться.

«Силовики выследили боевиков и настигли их в городе Джасем. Главарь ИГ* отказался сложить оружие и во время штурма здания подорвал на себе пояс с взрывчаткой», - уточнил он.

По сообщению SANA, о назначении Абу аль-Хусейна аль-Хашими аль-Курейши главарем террористов стало известно несколько дней назад. Возглавляемые им боевики нападали на армейские блокпосты, убивали должностных лиц, терроризировали мирное население.

* ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.