Reuters: убит лидер боевиков ИГ*

Как утверждается, о его гибели сообщил представитель группировки в аудиообращении, которое было размещено в Telegram-канале.

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Убит лидер боевиков ИГ* (террористическая организация, запрещена на территории РФ), передает Reuters.

Как утверждается, о гибели Абу аль-Хасана аль-Хашеми аль-Кураши сообщил представитель группировки в обращении в формате аудио, которое было размещено в Telegram-канале.

Кроме того, по данным агентства, члены террористической организации уже выбрали преемника - новым главарем боевиков станет Абу аль-Хусейн аль-Хусайни аль-Кураши.

Ранее, 8 ноября, в Алтайском крае сотрудникам Федеральной службы безопасности удалось задержать члена ИГИЛ*, который пытался завербовать своего знакомого в ряды террористов.

* ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.