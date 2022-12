В стране и мире AT: система шефства от Зеленского означает продажу Украины с молотка Максим Крюков По предложенной украинским президентом программе разные страны и предприятия смогут инвестировать в развитие регионов и городов, а также отраслей экономики и предприятий на Украине. Читайте нас на: Украинский президент Владимир Зеленский планирует ввести систему шефства для восстановления Украины, что будет означать «продажу страны по частям с молотка». Такое мнение выразила в своей статье для электронного журнала American Thinker обозреватель Оливия Мюррей. Журналист упомянула публикацию газеты The New York Times о прошедшей встрече Зеленского с главой компании BlackRock Лоуренсом Финком. «Встреча украинского лидера и главы BlackRock была посвящена обсуждению того, "как можно привлечь инвестиции в разрушенную конфликтом экономику страны"», - написала репортер, отметив, что Финк проконсультировал Зеленского по созданию «фонда реконструкции» экономики Украины, в который смогут вложить свои средства государственные и частные инвесторы. Она также рассказала о «программе шефства», представленной украинским президентом. По ней разные страны и предприятия смогут инвестировать в развитие регионов и городов, а также отраслей экономики и предприятий на Украине. «Получается, что Зеленский, руководствуясь "бесплатной" рекомендацией Финка, создает "патронажную" систему, которая позволит продавать с аукциона украинские территории тем, кто заплатит самую высокую цену», - говорится в материале. По мнению автора, полученные Киевом средства разворуют, а принцип патронажа, который предполагает прозрачность и контроль за расходованием капиталов, не будет функционировать в связи с высоким уровнем коррупции в стране. Мюррей пришла к выводу, что «Зеленский сделан из того же теста, что и худшие предатели в американской истории». Ранее обозреватель американского телеканала Fox News Тодд Вуд выразил мнение, что Владимир Зеленский и его команда участвуют в крупных финансовых махинациях, присваивая себе деньги, которые выделяют западные государства в качестве помощи. По данным источников журналиста, украинские чиновники тратят большую часть этих средств на приобретение недвижимости за границей. Экспертное мнение и аналитика