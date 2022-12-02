В стране и мире В стране и мире В стране и мире

AT: система шефства от Зеленского означает продажу Украины с молотка

Максим Крюков
17:39 02.12.2022
По предложенной украинским президентом программе разные страны и предприятия смогут инвестировать в развитие регионов и городов, а также отраслей экономики и предприятий на Украине.
AT: система шефства от Зеленского означает продажу Украины с молотка
Читайте нас на:

Украинский президент Владимир Зеленский планирует ввести систему шефства для восстановления Украины, что будет означать «продажу страны по частям с молотка». Такое мнение выразила в своей статье для электронного журнала American Thinker обозреватель Оливия Мюррей.

Журналист упомянула публикацию газеты The New York Times о прошедшей встрече Зеленского с главой компании BlackRock Лоуренсом Финком.

«Встреча украинского лидера и главы BlackRock была посвящена обсуждению того, "как можно привлечь инвестиции в разрушенную конфликтом экономику страны"», - написала репортер, отметив, что Финк проконсультировал Зеленского по созданию «фонда реконструкции» экономики Украины, в который смогут вложить свои средства государственные и частные инвесторы.

Она также рассказала о «программе шефства», представленной украинским президентом. По ней разные страны и предприятия смогут инвестировать в развитие регионов и городов, а также отраслей экономики и предприятий на Украине.

«Получается, что Зеленский, руководствуясь "бесплатной" рекомендацией Финка, создает "патронажную" систему, которая позволит продавать с аукциона украинские территории тем, кто заплатит самую высокую цену», - говорится в материале.

По мнению автора, полученные Киевом средства разворуют, а принцип патронажа, который предполагает прозрачность и контроль за расходованием капиталов, не будет функционировать в связи с высоким уровнем коррупции в стране.

Мюррей пришла к выводу, что «Зеленский сделан из того же теста, что и худшие предатели в американской истории».

Ранее обозреватель американского телеканала Fox News Тодд Вуд выразил мнение, что Владимир Зеленский и его команда участвуют в крупных финансовых махинациях, присваивая себе деньги, которые выделяют западные государства в качестве помощи. По данным источников журналиста, украинские чиновники тратят большую часть этих средств на приобретение недвижимости за границей.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:10 В стране и мире
СМИ: посольство Украины в Мадриде снова оцеплено
17:02 В стране и мире
Корреспондент «Звезды» сообщил о серии мощных взрывов в центре Донецка
16:48 В стране и мире
Вучич: Сербия преследовала тех, кто пытался через страну обойти антироссийские санкции ЕС
16:31 В стране и мире
МИД РФ: Москва возмущена планами Парижа расследовать «преступления» России на Украине
16:34 В стране и мире
Видео
«Не зря пацаны гибли»: боец батальона «Сомали» поблагодарил Путина за возвращение Донбасса в Россию
Популярное
Видео
«Не зря пацаны гибли»: боец батальона «Сомали» поблагодарил Путина за возвращение Донбасса в Россию
Видео
Путин: все мои отношения с Японией через дзюдо идут
Видео
Обстрел во время интервью с бойцом ВС РФ в Новой Каховке попал на видео
Видео
Шойгу: за время частичной мобилизации обучено более 300 тысяч резервистов и добровольцев
Видео
Шойгу заявил, что ВС РФ тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии в ходе СВО
Видео
Корреспондент объяснил, почему Иосиф Сталин начинал наброски своих речей с буквы Z
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.